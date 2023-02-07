İslahiye'de enkazdan yaralı kurtarılması dronla görüntülendi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının enkaz altından yaralı olarak kurtarılması dronla görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kadının enkaz altından yaralı olarak kurtarılması dronla görüntülendi. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 60 yaşlarındaki bir kadın, depremden yaklaşık 36 saat sonra kurtarıldı. Kadının enkazın altından çıkarılması ve ambulansa taşınması dronla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Gaziantep AFAD Güncel Haberler

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