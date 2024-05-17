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Engelliler Haftası'nda Gaziantep İslahiye'de Etkinlikler Düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri şiirler okudu, dans ve ritim gösterileri yaptı, şarkılar seslendirdi.

Programa, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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