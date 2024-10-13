İslahiye'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 7 araç eklendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 7 araç için tören düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Soylu, İslahiye Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende 7 aracın kabulünü yaptıklarını ve araçların hayırlı olmasını diledi.

Yeni araçlarla ilçenin gücünün daha da arttığını aktaran Soylu, "İnşallah en ufak kaza bela olmadan, hırsızın, arsızın, uğursuzun peşinde bu araçları kullanacağız." dedi.

Teslimi yapılan araçlardan birisini kullanarak direksiyon başına geçen Kaymakam Soylu, siren çalarak araçlarla birlikte ilçe merkezindeki konvoya katıldı.

Yol boyunca vatandaşlar, ekiplere el salladı.