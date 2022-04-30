İslahiye'de emniyet kemeri denetimi yapıldı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.
İslahiye- Hassa karayolunda İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Denetime katılan Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce sürücüleri emniyet kemeri takma ve hız konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaymakam Anteplioğlu, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.
Sürücülere üzerinde "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri dağıtan Anteplioğlu, güzel bir bayram geçirmelerini diledi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel