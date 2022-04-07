İslahiye'de dilencilere yönelik denetim - Haberler

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İslahiye'de dilencilere yönelik denetim

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de dilencilere yönelik denetim

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Zabıta ekiplerince, kentteki cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yakalanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı, üzerlerinde 135 lira ele geçirildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Haberler

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