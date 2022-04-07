İslahiye'de dilencilere yönelik denetim
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.
Zabıta ekiplerince, kentteki cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce yakalanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı, üzerlerinde 135 lira ele geçirildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel