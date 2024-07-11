İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Dilendiği belirlenen kadın Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer dilenci ise şehir dışına çıkartıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, çarşı merkezinde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında dilendiği belirlenen 2 kişi yakalandı
Operasyonda kucağında çocuğu ile dilenen kadın Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi, diğer dilenci ise yasal işlemlerin ardından şehir dışına çıkartıldı.