İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Valilikçe, İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl bu dakikalarda asrın belki de bin yılın en büyük felaketini yaşadıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl çok daha soğuk bir hava vardı. Bu havada canlarımız, kardeşlerimiz enkaz altında vatandaşlarımız vardı. Büyük bir acı yaşadık." dedi.

Koordinasyon çalışmalarına katıldığını anlatan Gül, şunları söyledi:

"Askerlerimiz, polislerimiz, AFAD'ımız çok büyük bir fedakarlık içindeydi. O gün çok büyük kahramanlıklar yazıldı. O gün asrın felaketinde nasıl bir asrın dayanışması olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Depremde o dakikalar en uzun yüz yılı yaşadık. Dakikalar yüz yıl gibi geçti. Çıkaracağımız dersler var, alacağımız dersler var, yapacağımız daha büyük işler var. Enkaz altında nasıl kimliğini sormuyorsak enkazdan çıkınca da biz 85 milyon düşüncesiyle, inancıyla ne olursa olsun biriz, beraberiz, kardeşiz. Enkazdan beraber çıkaran ruh bu ruhtur. Türkiye'nin her yerinden her kesiminden buraya yardımlar geldi, el uzatıldı. Tek yürek olduk hep beraber olduk. Zaten tek yürek olunca bu milleti hiçbir afet hiçbir sıkıntı asla yıldıramaz."

10 bin 600'den fazla kalıcı konutun teslim edildiğini, diğer inşaatların yapımının devam ettiğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Bir vatandaşımız dahi dışarıda kalmayıncaya kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Güvenli ve dirençli evlerine, huzurlu evlerine kavuşuncaya kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir olmaya beraber olmaya devam edeceğiz. Şu fani dünyada adeta kıyameti yaşadığımız o günü asla unutmayacağız. Hem dirençli şehirleri inşa etme konusunda hem imar hukuku konusunda 'ne olur kardeşim' demeden bilimin ışığında gereken neyse bu adımları da hep birlikte vatandaş olarak kamu otoritesi olarak el birliğiyle bu çalışmaları birlikte yapmamız ortak sorumluluğumuzdur. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz acılarımızı birlikte sara sara inşallah bu birlikteliğimizi inşallah kıyamete kadar kardeşliğimiz sürdüreceğiz. Canını siper edip o enkazın altına giren kahramanlar var onları asla unutamayız. Allah onlardan razı olsun. Arama kurtarma çalışmalarını 'bir çorba daha dağıtayım' diyen hayırseverlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, jandarmamıza, polisimize tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize, hiçbir ülkeye insanlığa yaşatmasın."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaşanabilecek en büyük afetlerden birini yaşadıklarını belirterek, Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu, ne kadar büyük bir devlet olduğunu ve kenetlendiğinde neler yapabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaşanan acıyı anlatmakta kelimelerin yetersiz olduğunu belirterek, "Birlikte iyileşeceğiz, birlikte dayanışacağız birlikte daha dirençli, güvenli hale geleceğiz." diye konuştu.

Anma programı kapsamında Sıdıka Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.