İslahiye'de deprem kayaları yuvarladı: 2 ölü, 5 yaralı

İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı. Yuvarlanan kayalar, altı ağıl olan tek katlı evlerin üzerine düştü. Kayaların altında kalan karı koca hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Ayrıca 360 küçükbaş hayvan öldü. Süleyman Keser'in 160 küçükbaş, Cuma Keser'in ise 200 küçükbaş hayvanı ağıl altında kaldı. Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Cuma Keser'in oğlu Ali Keser, 6 gün boyunca hayvanların enkaz altından seslerini duyduğunu anlattı.

'BENİM KIZIM ANNESİNİ BIRAKAMADI, İNTİHARA GİTTİ'

'BİZİM KARA GECEMİZ OLDU'

'KAYALAR ÜZERİMİZE GELDİ'

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan oğlu Ali Keser ise depremin ardından köyüne döndü. Keser, "Babamın 200 tane hayvanı vardı, onlar öldü. Maddi olarak değil acı çekmelerine dayanamıyorduk. Tam 6 gün boyunca seslerini duyduk. Keçiler, kuzular, oğlaklar enkazın altında kaldı. Köyümüze cenaze için gelen kepçe biraz hayvanları da çıkardı" şeklinde konuştu.