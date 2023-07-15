İslahiye'de çıkan yangında 300 zeytin ağacı zarar gördü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otluk alanda çıkan yangında, 300 zeytin ağacı zarar gördü.

İslahiye ilçesi Göltepe Mahallesi'nde otluk alanda, gece saatlerinde yangın çıktı. Mahalleden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin, 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. 300 zeytin ağacının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.