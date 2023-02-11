İslahiye'de biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen İslahiye'de yıkılan Çamlık Apartmanı enkazında çalışan Iğdır Güvenlik Korucuları, jandarma ve Manisalı maden işçilerinden oluşan kurtarma ekipleri, iki kişinin yaşadığını tespit etti. AKUT, UMKE ekiplerinin de yardımıyla 3 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkarılan biri engelli iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Gaziantep Iğdır Güncel Haberler

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