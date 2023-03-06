İslahiye'de baba ve kızını enkazdan kurtaran IKBY ekibi, yaşadıklarını unutamıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmaları ve unutamadıkları anları anlattı.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Serkevt Kareş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremin ardından bölgeye intikal etmek üzere hızlıca hazırlandıklarını söyledi.

Bu çerçevede Sivil Savunma, İçişleri Bakanlığı Krizle Mücadele, Sağlık Bakanlığı, Barzani Yardım Vakfı ve Irak Kızılay Erbil Şubesinden ekiplerin, 24 saat geçmeden Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını aktaran Kareş, daha önce iletişimde oldukları AFAD'la koordineli çalıştıklarını belirtti.

İslahiye'de ilk yarım saatte bir kadının cansız bedenini enkazdan çıkardıklarını ifade eden Kareş, "Bize 4 bina verilmişti. Bunlardan birisi İslahiye'nin Zamaniye bölgesinde bulunan bir binaydı. 3 gündür enkazda bulunan bir baba ve kızı bu binadaydı. Çalışmalara başladık. Açtığımız koridordan onlara ulaştık. Kız babasının göğsünün üzerindeydi. 3 katlı bir binanın enkazında kalmışlardı. Onlara ya burada onları kurtaracağımızı ya da birlikte öleceğimizi dile getirdik." dedi.

"Böylesi trajik durumları daha önce görmedik"

Kareş, gece yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından baba ve kızını sağ kurtarabildiklerini, yaralandığı için kızın hastanede ameliyata alındığını, babasının ise durumunun ciddi olmadığı için taburcu edildiğini anlattı.

Sivil Savunma ekibi olarak böylesi trajik durumları daha önce görmediklerini vurgulayan Kareş, "Bu baba ve kızın görüntüsü hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Çünkü annesinin ve kız kardeşinin cansız bedenlerinin çıkarılmasından habersiz 'anne' diye feryat ediyordu." diye konuştu.

Kareş, iki hafta içerisinde AFAD ile koordineli olarak 184 cansız bedeni enkazdan çıkardıklarını belirtti.

"Burada kendimiz için yaptığımızı, Türkiye için de yaptık"

Deprem bölgelerine yardım ulaştıran Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed de vakıf olarak her zaman, herhangi bir felakette yardıma hazır olduklarını kaydetti. Ahmed, "Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerde çalışmalar yürüttük. Burada kendimiz için yaptığımızı, Türkiye için de yaptık." ifadelerini kullandı.

Bölgeye ulaştıklarında depremzedelere hemen sıcak yemek temin ettiklerini anlatan Ahmed, şu bilgileri paylaştı:

"80 bin 150 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda 42 bin 900 döşek, battaniye ve yastık, 42 bin 400 içecek seti, 18 bin 820 adet, 25 kiloluk kuru gıda kolisi dağıtım yaptık. 4 bin 977 sağlık yardımı, 9 bin 55 soba, 6 bin 808 giyim paketi, 3 bin 128 çadır, bir miktar nakit para, 8 bin 184 çocuk süt ve maması, 28 ton yakacak temin edildi."

Musa Ahmed, vakıf aracılığıyla IKBY'den deprem bölgelerine 112 tırlık yardım yapıldığını, bunlardan 72'sinin Türkiye'ye, 36'sının da Suriye'ye gönderildiğini aktardı.