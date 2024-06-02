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İslahiye'de aranan 92 kişi yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı. İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firari hükümlüler de dahil olmak üzere aranan kişiler yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geçenay çalışma yürüttü.

Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 92 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler ceza evine teslim edilirken diğerleri hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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