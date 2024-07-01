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İslahiye'de aranan 46 kişi yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 46 kişi yakalandı ve 18 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geçen ay çalışma yürüttü.

Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da bulunduğu 46 kişi yakalandı, firari 18 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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