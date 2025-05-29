İslahiye'de Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza

İslahiye'de Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alkollü araç kullanan ve yasa dışı çakar cihazı kullanan bir sürücüye toplam 149 bin 606 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 210 gün süreyle alındı ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yasa dışı çakar kullanımı ve alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 149 bin 606 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde durdurdukları otomobilde yaptıkları kontrollerde, sürücünün hem alkollü olduğunu hem de mevzuata aykırı şekilde çakar kullandığını tespit etti.

Sürücüye toplam 149 bin 606 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 210 gün süreyle el konuldu.

Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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