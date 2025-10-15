Haberler

İslahiye'de Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ağır hasarlı 3 bin 460 bina yıkıldı. Kaymakam Mehmet Soylu, mahkeme süreci nedeniyle yıkımı geciken Ziraat Bankası hizmet binası ile 3 katlı lojmanın yıkımına başlandığını açıkladı. Ayrıca yaklaşık 140 binanın daha yıkım için mahkeme sürecinin sonuçlanmasını beklediği belirtildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ağır hasarlı toplam 3 bin 460 binanın yıkıldığı bildirildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, ilçede depremlerde ağır hasar gören ve mahkeme süreci nedeniyle yıkımı geciken Ziraat Bankası hizmet binası ile 3 katlı lojmanın yıkım işleminin başladığını söyledi.

Soylu, ilçede depremden bu yana 3 bin 460 binanın yıkıldığını, yaklaşık 140 binanın ise mahkeme sürecinin tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
