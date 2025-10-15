İslahiye'de Deprem Sonrası Yıkım Süreci Devam Ediyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ağır hasarlı 3 bin 460 bina yıkıldı. Kaymakam Mehmet Soylu, mahkeme süreci nedeniyle yıkımı geciken Ziraat Bankası hizmet binası ile 3 katlı lojmanın yıkımına başlandığını açıkladı. Ayrıca yaklaşık 140 binanın daha yıkım için mahkeme sürecinin sonuçlanmasını beklediği belirtildi.
