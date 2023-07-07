İslahiye'de ağır hasarlı bina çöktü, vatandaşlar kaçıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü. Olayda herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, vatandaşların binadan kaçış anları kameraya yansıdı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Bina çökerken ise vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiden kapatıldı. Kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı. (DHA)