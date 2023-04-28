İslahiye'de afetzedelerin konteynerlere geçişi büyük ölçüde tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerin çadırlardan konteynerlere geçiş işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de çadırda barınan afetzedelerden hak sahibi olanlar, e-devlet üzerinden konteyner için başvuruda bulunuyor.

Konteyner hakkı elde eden afetzedeler, çadırlardaki eşyalarını topladıktan sonra ilçelerindeki konteyner kentlere taşınıyor.

Depremlerden sonra ilçeden ayrılan afetzedeler de Ramazan Bayramı sonrası ilçeye gelmeye başladı.

İlçeye gelen depremzedelerin konteynerlere geçiş işlemleri hızla devam ediyor.

İslahiye'de koordinatör olarak görev yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, konteyner kentlerin kurulumu noktasında yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Konteyner kentlerin planlanmasının yapıldığını söyleyen Çakır, şöyle devam etti:

"5 bin 586 konteyner planlaması yapmıştık. Vatandaşlarımızın hak sahipliği konumu, hak sahibi olmasa da ağır hastalıkları, engelli hali olan vatandaşlarımızı da işin içine katarak planlama yapmıştık. 4 bin 481 konteynerimiz sahaya inmiş durumda. Bu konteynerlerden 3 bin 508 konteynerimizin de kurulumlarını tamamladık ve vatandaşlarımızı içlerine aldık. Bu 3 bin 508 konteynerin 1670'ini köylere yerleştirdik. Bugün itibarıyla konteynerlerde 12 bin vatandaşımız hayatlarını devam ettiriyor."

"Köylerde taleplerin tamamını karşılamış durumdayız"

Çakır, ilçede 12 noktada konteyner kurulum çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Köylerde uygun olan yerlere kurulum yaptıklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"İlçemizde toplam hak sahibi sayımız ilçe merkezi ve köyler olmak üzere 3 bin 281, kurduğumuz konteynerin sayısı da 3 bin 541 konteyner. Hal böyle olunca biz hak sahibi noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Kurulum çalışmalarını yaparken rezerv alanlarda oluşturduk. Öngörülemeyen talepler olabilir. Bizim göremediğimiz ama hak sahibi pozisyonunda olan vatandaşlar da olabiliyor. Bu vatandaşlarımızı da düşünerek daha büyük sayıda konteyner kurulumu gerçekleştiriyoruz. Köylerde taleplerin tamamını karşılamış durumdayız. Konteyner kurulumunda bir tek vatandaşımız kalmayana kadar tekrar tüm köylerin taramasını yapıyoruz."

Çakır, İslahiye'de konteyner çalışmalarının aksaklık yaşanmadan devam ettiğini söyledi.

Bayram sonrası ilçeye gelerek konteynere yerleşen Haydar Şahin, konteynerin çadıra göre çok daha güzel olduğunu aktardı.

Konteynerde bir süre kaldıktan sonra kalıcı konutlara geçeceklerini dile getiren Şahin, "Tuvalet, banyo sorunu ortadan kalktı. Elektrik var, televizyon var. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Vatandaşlardan Aynur Şahin, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını kaydetti.

Çadırda zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Şahin, "Allah razı olsun. Şimdi bulaşığımızı, çamaşırımızı yıkıyoruz." diye konuştu.