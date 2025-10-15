Haberler

İslahiye'de "Afet Sonrası Yatırımlar ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "Afet Sonrası Yatırımlar ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "Afet Sonrası Yatırımlar ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanvekili Ali Göl, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, ilgili daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçede yürütülen yatırım çalışmaları, deprem sonrası inşa edilen konutlar, rezerv alanlar ve bölgeye kazandırılan yeni projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.