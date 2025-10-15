İslahiye'de "Afet Sonrası Yatırımlar ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "Afet Sonrası Yatırımlar ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanvekili Ali Göl, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, ilgili daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, ilçede yürütülen yatırım çalışmaları, deprem sonrası inşa edilen konutlar, rezerv alanlar ve bölgeye kazandırılan yeni projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel