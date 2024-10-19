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İslahiye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

İslahiye'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene Kaymakam, ilçe jandarma komutanı ve emniyet müdürü de katıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzgüden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların devletin ilk kademesinde önemli görev yapan kişiler olduğunu belirtti.

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

Törenden sonra İslahiye Kaymakamlığı tarafından katılımcılara kahvaltı verildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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