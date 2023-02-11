Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

Güncel Haberler

İslahiye'de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu helikopterle hastaneye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu, Jandarma Genel Komutanlığa ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu, Jandarma Genel Komutanlığa ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan Abdullah Keskin ve engelli oğlu Ahmet, ekiplerin çalışmasının ardından dün saat 22.50'de enkazdan sağ çıkartıldı.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen baba ve oğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Jandarma Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title