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İslahiye Belediyesi Zabıta Ekipleri Toplu Ulaşım Araçlarını Denetledi

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İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki toplu ulaşım araçlarını denetledi. Ekipler, araçların taşıma kapasitelerini inceledi, temizliği ve yolcu güvenliğini kontrol etti. Araç sürücüleriyle görüşen ekipler, standartlara uyulması noktasında uyarıda bulundu.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdu.

Ekipler, araçların taşıma kapasitelerini inceledi, temizliği ve yolcu güvenliğini kontrol etti.

Araç sürücüleriyle görüşen ekipler, standartlara uyulması noktasında uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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