İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Proje İhalesi Yapıldı

Gaziantep Valiliği tarafından İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin proje ihalesinin yapıldığını bildirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "13 bin metrekare üzerinde kurulacak 4 bin 900 metrekare kapalı alanı olan İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastane projemizin ihalesi yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde yapımına başlanacak inşallah. Gaziantep ve İslahiyeli hemşerilerimiz en güzeline layık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.