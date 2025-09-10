Haberler

İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Proje İhalesi Yapıldı

Gaziantep Valiliği, İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin proje ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Hastane, 13 bin metrekare alanda inşa edilecek.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "13 bin metrekare üzerinde kurulacak 4 bin 900 metrekare kapalı alanı olan İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastane projemizin ihalesi yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde yapımına başlanacak inşallah. Gaziantep ve İslahiyeli hemşerilerimiz en güzeline layık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
