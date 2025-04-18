İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

İslahiye Adalet Sarayı'nda PTT Şubesi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye Adalet Sarayı'nda hizmete giren PTT şubesi, vatandaşların işlemlerini kent merkezine gitmeden yapabilmelerini sağlayacak. Açılışta yetkililer, deprem sonrası artan iş yüküne dikkat çekti.

İslahiye Adalet Sarayı'nda PTT şubesi hizmete girdi.

PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç, açlıışta yaptığı konuşmada, PTT Şubesi'nde kent merkezine gitmeden tüm işlerin yürütüleceğini belirtti.

İslahiye Belediye Başkanı Vural ise yaşanan afetin ardından gün geçtikçe açılan yaraların sarıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerinin ardından adliyede iş yükünün olağanüstü arttığını belirterek, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile mahkemelerin iş yükünde artışa bağlı olarak tebligat sayısında da ciddi artış olduğunu ifade eden Şahin, "Bu nedenle hem adliye binamızda vatandaşlara hizmet sağlanması hem de personellerimizin daha iyi koşullarda hizmet sunması için uzun zamandır adliyemizde ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz PTT Şubesi'ni açarak personellerimizin emek ve zaman kaybı azalacağı gibi adli işlemler de hızlanacaktır." dedi.

PTT şubesi açılışına, Adalet Müfettişi Erhan Dilbaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir ve personeller katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.