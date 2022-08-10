İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yarın ve 12 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanlar ile işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) yarın ve 12 Ağustos'ta düzenlenecek 6. Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanlar ile işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara, Bursa'dan istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak. Fuarda, iş arayanlar "https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi temin ederek, firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştirebilecek. Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz sunulacağı fuarda iş arayanlar, işverenlerle görüşme yaparak çevrim içi seminerlere katılabilecek, iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusunda bulunabilecek. Sanal İstihdam Fuarı'na 50 firma katılacak. Güncel AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Türkiye Bursa İŞKUR Güncel Haberler

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