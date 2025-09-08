Haberler

İŞKUR Ocak-Ağustos Verilerini Açıkladı: 1 Milyon İşe Yerleştirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak-Ağustos 2023 döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 19 bin 646 kişiyi işe yerleştirdiklerini ve açık iş sayısının 1 milyon 615 bin 885 olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Ocak-Ağustos ayı İŞKUR verilerini paylaşarak şu açıklamada bulundu:

"Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye. Ocak-Ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İŞKUR aracılığıyla Ocak-Ağustos ayları arasında önemli başarılara imza attık. İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."

Kaynak: ANKA / Güncel
