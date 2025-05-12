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İŞKUR Mardin İl Müdürü Engelli Bireylerle Buluştu

İŞKUR Mardin İl Müdürü Engelli Bireylerle Buluştu
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İŞKUR Mardin İl Müdürü Mahmut Batur, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Midyat ilçesinde engelli bireylerle bir araya geldi. Batur, özel bireylerin istihdama katılımını destekleyeceklerini belirtti.

İŞKUR Mardin İl Müdürü Mahmut Batur, Midyat ilçesinde engelli bireylerle bir araya geldi.

İŞKUR Mardin İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Müdürü Mahmut Batur ve İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halil Özel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Midyat'ta engelli bireylerle bir araya geldi.

İlçedeki Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek özel bireylerle bir araya gelen Batur ve Özel, bu anlamlı haftada özel bireylerin emekleri ve azimlerini yerinde görme fırsatını bulduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Batur ve Özel engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve erişilebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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