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İŞKUR Gençlik Programı ile 122 Öğrenci Şırnak Üniversitesi'nde İstihdam Edilecek

İŞKUR Gençlik Programı ile 122 Öğrenci Şırnak Üniversitesi'nde İstihdam Edilecek
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Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen kura ile İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 122 öğrenci istihdam edilecek. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün çalışacak ve sağlık sigortası gibi desteklerden faydalanacak.

İşkur Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 122 öğrenci Şırnak Üniversitesinde istihdam edilecek.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura programında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversite olarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her projeye destek sunduklarını belirtti.

Alkış, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenecek 122 öğrencinin haftada en fazla 3 gün çalışabileceğini ifade ederek, "1083 lira ödeme alacaklar. Bu kapsamda ayda 5 gün çalışanlar 5 bin 415 lira, 14 gün çalışanlar ise 15 bin 162 lira gelir desteği alabilecek. Ayrıca bu öğrencilerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak." dedi.

Programın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Alkış, kurayla isimleri belirlenecek öğrencilere de çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra başvuru yapan öğrenciler arasında noter huzurunda düzenlenen kura ile istihdam edilecek 122 kişinin isimleri belirlendi.

Programa, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, üniversiteden daire başkanları ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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