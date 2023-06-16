İŞKUR'da rüşvet operasyonu: 2'si memur 39 şüpheli yakalandı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ( İşkur ) Büyükçekmece'deki bürosunda görevli bazı memurların çeşitli firma yetkilileriyle birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si memur 39 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Büyükçekmece İŞKUR'da görevli A.U. ve M.G. adlı memurların firma yetkilileriyle birlikte hareket ederek gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturduklarını tespit etti. Söz konusu sahte kayıtlarla firmaların İŞKUR'un düzenlediği "İş Başı Eğitim Programları" kapsamındaki yükümlülüklerini yeri getirmediği durumlarda ilgili memurlara rüşvet vererek maddi menfaat temininde bulunduğu, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşi hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira (güncel değeri 3 milyon lira) usulsüz para aktarıldığı, böylece 7 milyon lira (güncel değeri 16 milyon lira) kamu zararına sebep olunduğu belirlendi.

Yapılan tespitler üzerine suç eylemlerine dahil olduğu anlaşılan biri halen başka suçtan tutuklu 43 kişiye şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 2 ilde bugün eşzamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.