İŞKUR, afet ve acil durumlarda Toplum Yararına Programlar düzenleyecek - Haberler

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), afet, salgın, acil durum dönemler ile diğer mücbir hallerde veya sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesi için Toplum Yararına Programlar (TYP) düzenleyebilecek.

İŞKUR'un Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte TYP'lerin amacı, "Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir hallerde veya sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmasını tesis etmek" olarak yeniden düzenlendi.

Programlara katılım şartları arasında yer alan son bir ay işsiz olma şartı, "programa başvuru tarihinde işsiz olma" şeklinde değiştirildi.

Programdan yararlanma süresiyle ilgili düzenlemeler

Yönetmeliğe göre, ilgili makamlarca alınan afet ve acil durum kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde TYP uygulanabilecek.

Daha fazla kişinin programlardan yararlanması amacıyla katılımcıların programlardan genel yararlanma süresi 24 aydan 9 aya düşürülecek. Bununla birlikte 27 Eylül 2017'den sonra programlardan 9 ay ve daha fazla süreyle faydalanan kişiler, azami yararlanma hakkını tamamlamış sayılacak.

Programdan 9 aydan az yararlananlar söz konusu tarihten sonra 9 aya kadarki süre kadar programdan yararlanabilecek.

Haklarında yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları tamamlanıncaya kadar yeni yönetmelik kapsamındaki programlardan yararlanamayacak.

Katılımcıların özel sektördeki işlerinden ayrılışlarının önüne geçilmesi ve program etkinliğinin artırılması için programların azami uygulama süresi 9 aydan 6 aya düşürülecek.

Yükleniciler, ödemelerin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde katılımcılara ödeme yapmakla zorunlu olacak.