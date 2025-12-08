Bakan Işıkhan: "İşkur Aracılığıyla Ocak-Kasım Ayları Arasında 1 Milyon 396 Bin 949 İşe Yerleştirmeye Aracılık Ettik"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşkur aracılığıyla Ocak-Kasım ayları arasında önemli hizmetlere imza attık. 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3 milyona yakın bireysel görüşme ve 831 bin 517 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 272 bin 271 açık iş tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR verilerini paylaştı. Işıkhan şunları kaydetti:

"İŞKUR aracılığıyla Ocak-Kasım ayları arasında önemli hizmetlere imza attık. 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3 milyona yakın bireysel görüşme ve 831 bin 517 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 272 bin 271 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Hep daha iyisini, hep daha ilerisini hedefleyerek çalışma hayatının dinamik yapısını korumaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."