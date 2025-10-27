Haberler

İşkodra Kurşunlu Camisi, Türkiye'nin yaptığı restorasyon ve altyapı çalışması sayesinde selden etkilenmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu ve altyapı çalışması yapılan Kurşunlu Camisi'nin, bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yaşanan selden etkilenmediği belirtildi.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu ve altyapı çalışması yapılan Kurşunlu Camisi'nin, bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yaşanan selden etkilenmediği belirtildi.

Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yıllarca sel ve su taşkınlarından etkilenen İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin son 24 saatteki yoğun yağıştan zarar görmediğini bildirdi.

Gonxhja, caminin 2022'deki selden etkilendiği ve bölgede önceki günlerde yaşanan sağanak sonrası fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, "Art arda yaşanan sel baskınlarına karşı restorasyon ve koruma çalışmalarının yanı sıra dolgu duvarıyla koruma önlemlerinin alınması sayesinde Kurşunlu Camisi, İşkodra Bölgesi'nde son 24 saatte etkili olan yoğun yağışlara herhangi bir hasar görmeden dayandı." ifadesini kullandı.

Kurşunlu Camisi'nin Arnavutluk'un en büyük ve en eski camisi olduğunu vurgulayan Gonxhja, şunları kaydetti:

"Türk hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, yapının tarihi ve mimari değerlerini tamamen geri getirmiştir."

Cami restorasyonu 2022'de başladı

Arnavutluk'ta Osmanlı mimarisi tarzında korunmuş en büyük cami olarak öne çıkan ve Buşatlı Mehmed Paşa tarafından 1773-1774'te yaptırılan cami, 1948'de "kültür anıtı" ilan edilerek devlet koruması altına alındı.

Komünist rejimin hüküm sürdüğü 1967'de, Arnavutluk'ta dinin resmen yasaklanmasıyla özellikle minaresinin yıkılmasıyla hasar gören cami, ibadete kapatıldı.

Kurşunlu Camisi, 16 Kasım 1990'da Müslümanlara kapılarını yeniden açarak, Arnavutluk'un sembol camilerinden biri halini aldı.

Sık sık sel ve su taşkınlarının olduğu bölgede, Kurşunlu Camisi en son 2022'de sular altında kalmıştı. Restorasyon çalışmaları, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün mali desteğiyle Eylül 2022'de başlatıldı.

Restorasyonu tamamlanan ve açılışına 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kurşunlu Camisi, eski ihtişamıyla kapılarını açtı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.