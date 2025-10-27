İşkodra Kurşunlu Camisi, Türkiye'nin yaptığı restorasyon ve altyapı çalışması sayesinde selden etkilenmedi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu ve altyapı çalışması yapılan Kurşunlu Camisi'nin, bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası yaşanan selden etkilenmediği belirtildi.

Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yıllarca sel ve su taşkınlarından etkilenen İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin son 24 saatteki yoğun yağıştan zarar görmediğini bildirdi.

Gonxhja, caminin 2022'deki selden etkilendiği ve bölgede önceki günlerde yaşanan sağanak sonrası fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında, "Art arda yaşanan sel baskınlarına karşı restorasyon ve koruma çalışmalarının yanı sıra dolgu duvarıyla koruma önlemlerinin alınması sayesinde Kurşunlu Camisi, İşkodra Bölgesi'nde son 24 saatte etkili olan yoğun yağışlara herhangi bir hasar görmeden dayandı." ifadesini kullandı.

Kurşunlu Camisi'nin Arnavutluk'un en büyük ve en eski camisi olduğunu vurgulayan Gonxhja, şunları kaydetti:

"Türk hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, yapının tarihi ve mimari değerlerini tamamen geri getirmiştir."

Cami restorasyonu 2022'de başladı

Arnavutluk'ta Osmanlı mimarisi tarzında korunmuş en büyük cami olarak öne çıkan ve Buşatlı Mehmed Paşa tarafından 1773-1774'te yaptırılan cami, 1948'de "kültür anıtı" ilan edilerek devlet koruması altına alındı.

Komünist rejimin hüküm sürdüğü 1967'de, Arnavutluk'ta dinin resmen yasaklanmasıyla özellikle minaresinin yıkılmasıyla hasar gören cami, ibadete kapatıldı.

Kurşunlu Camisi, 16 Kasım 1990'da Müslümanlara kapılarını yeniden açarak, Arnavutluk'un sembol camilerinden biri halini aldı.

Sık sık sel ve su taşkınlarının olduğu bölgede, Kurşunlu Camisi en son 2022'de sular altında kalmıştı. Restorasyon çalışmaları, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün mali desteğiyle Eylül 2022'de başlatıldı.

Restorasyonu tamamlanan ve açılışına 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kurşunlu Camisi, eski ihtişamıyla kapılarını açtı.