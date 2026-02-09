İskoçya İşçi Partisi lideri Sarwar, İngiltere Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı

İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak, "Dağılan dikkat toparlanmalı, (Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu) Downing Sokağı'ndaki lider değişmeli." ifadesini kullandı.

Sarwar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'u, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisini bildiği halde atadığı yönündeki açıklamasının tartışmaları sürerken, İskoçya'da basın toplantısı düzenledi.

İskoçya için doğru olanı yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Sarwar, "Kolay ve acısız olmadı. Keir Starmer'la gerçek bir arkadaşlığım var. Ancak benim önceliğim İskoçya'dır ve bağlılığım ülkem İskoçya'yadır. İskoçya'nın sağlık sistemini, okullarını, topluluklarını, şehirlerini, kasabalarını, köylerini İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) 3'üncü 10 yıllık dönemine kurban edemem. Bu nedenle dağılan dikkatler toplanmalı, Downing Sokağı'ndaki lider değişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sarwar, İskoçya'da bir değişime ihtiyaç olduğunun altını çizerek, 7 Mayıs'ta yapılacak bölgesel seçimlere işaret etti.

SNP yönetiminden kurtulmak için bugünlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sarwar, "Downing Sokağı'nın kalbinde yaşanan başarısızlığın, İskoçya'daki başarıyı etkilemesine izin vermemeliyiz." dedi.

Sarwar, gördüğü başarısızlıkları ifade etmek konusunda açık olması gerektiğini belirterek, "Downing Sokağı'ndaki durum hiç iyi değil. Çok fazla hata yapıldı, farklı olacaklarını söylediler ama çok fazlası yaşandı. İyi şeyler de oldu ama onları kimse bilmiyor, kimse duymuyor çünkü o sesler bastırılıyor. Bu böyle devam edemez." diye konuştu.

"Mandelson'la ilişkilendirilmek istemiyorum"

İngiltere hükümetindeki ve parlamentodaki İskoç milletvekili ve bakanların görevlerine devam etmeleri gerektiğini kaydeden Sarwar, "Keir Starmer, iyi bir adam. Kendisiyle aramın iyi olduğu bir sır değil. Hayatını topluma hizmete adadı. Ben de hayatımı topluma hizmete adadım. Neyi kabul edip, neyi hoşgöreceğime karar vermem gerek." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin İskoçya uzantısı olan İskoçya İşçi Partisi lideri Sarwar, İskoç halkının şeffaf ve hesap veren politikacılar istediğinin altını çizdi.

Toplantının soru-cevap kısmında, Londra hükümetinin dağılan dikkati nedeniyle halkın sesini duymadığını belirten Sarwar, Starmer karşısında herhangi bir isme destek vermediğini de vurguladı.

Basın toplantısı öncesinde Starmer'la görüşerek istifa talebini ilettiğini aktaran Sarwar, geçmiş 18 ayda Starmer'ın en büyük destekçisi olduğunu yineledi.

Sarwar, Mandelson'u 2021'den beri tanıdığını ve Washington Büyükelçisi olarak görüştüğünü belirterek, "Onu, ABD'ye ben atamadım, başkası atadı. İskoçya'nın çıkarlarını korumak için onunla konuşmam da doğru olan bir şeydi ama ilişkilendirilmek istediğim birisi değil. Eylemleri ve Epstein'le ilişkisiyle ülkemize, üyesi olduğu partimize ve halkımıza ihanet etti." diye konuştu.

Kabineden 12 bakan "Starmer'la devam" açıklaması yaptı

Sarwar'ın istifaya çağırdığı Starmer'a kendi hükümetinden ise destek açıklamaları geldi. Starmer'ın göreve devam etmesini isteyenler arasında Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Savunma Bakanı John Healey olmak üzere 12 bakan yer aldı.

"Starmer'ı indirmek için çalıştığı" iddia edilen Sağlık Bakanı Wes Streeting, eski İşçi Partisi Lideri ve Enerji Bakanı Ed Miliband ve İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise henüz destek ya da istifa açıklaması yapmadı.

Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınırken, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'la ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde ise Mandelson'un, Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde, Epstein'e piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmış, Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Son olarak Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atayan Starmer, Mandelson'un 2008 sonrasında da Epstein'la ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'un yalan söylediğini öne sürmüştü.