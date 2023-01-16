İskoçya'da öğretmenler maaş artışı talebiyle tekrar greve gitti

İskoçya'da öğretmenler, 16 eğitim gününü kapsayacak şekilde grev kararı aldı.

STV News'in haberine göre, bölgenin en büyük eğitim sendikası İskoçya Eğitim Enstitüsü (EIS), yetkililerin, öğretmenlerin talep ettiği yüzde 10'luk maaş artışının karşılanamaz olduğunu açıklaması üzerine gelecek haftadan itibaren 6 Şubat'a kadar greve çıktıklarını duyurdu.

EIS ayrıca 28 Şubat ve 1 Mart'ta tüm okullarda yapılacak 2 günlük ek grevin ardından 13 Mart ile 21 Nisan arasında 20 günlük bir grev daha yapacaklarını duyurdu.

Sendikalar, çoğu öğretmene enflasyonun altında kalan yüzde 5 oranında ve en düşük öğretmen ücretine yaklaşık yüzde 7'lik artış sağlayacak teklifi reddetmişti.

İskoçya'da maaş artış talebinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öğretmenler geçen hafta 2 gün, aralık ayında da yine 2 gün greve gitmişti.

Öğretmenler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asgari yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.