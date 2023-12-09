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İskoçlar Çetesi Operasyonu: 38 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile 'İskoçlar Çetesi' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşı dahil 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlarla birlikte büyük miktarda mal varlığı ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile 'İskoçlar Çetesi' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşı dahil 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İskoçlar Çetesi' organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Uyuşturucu imal ve ticareti' yapan çeteye yönelik 'Kafes-17 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yapılan aramalarda 23 kilogram kokain, 95 kilogram eroin, 165 kilogram skunk, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, çok miktarda altın, TL ve döviz ele geçirildi. Yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el koyuldu. Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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