İskilip'te "Vefaya Yolculuk" projesi tamamlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde şehit yakınları ve gazilerin Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 45 kişinin Çanakkale'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle "Vefaya Yolculuk: İskilipli Şehit ve Gazi Aileleriyle Çanakkale Ruhu Buluşması Projesi" hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında düzenlenen geziye 45 şehit yakını, gazi ve ailesi katıldı.

Gezide Çanakkale Şehitliğini ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, ardından Eskişehir ve Bursa'yı da gezme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, projenin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Polat, "Bu tür etkinlikler, şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek için önemli bir fırsattır. Katılımcılarımızın memnuniyetini görmek, bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Bu tür etkinliklerin, vefa duygusunu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
