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İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda E.B, E.İ. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu, av tüfeği ve mermiler bulundu.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

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