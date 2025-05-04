İskilip'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

İskilip'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum - Çankırı Karayolu Eskiköy köyü mevkisinde meydana geldi. Kemal Y. (52) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kemal Y. ile birlikte A.Y. (28), E.E.Y. (15) ve F.N.Y. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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