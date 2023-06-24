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İskilip'te TMO bahçesinde yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

İskilip'te TMO bahçesinde yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

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Çorum'un İskilip ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bahçesine giren yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bahçesine giren yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

TMO bahçesinde yılan gören vatandaşlar, İskilip Belediyesinden yardım istedi. İhbar üzerine TMO'ya giden itfaiye görevlileri, yılanı yakaladı.

Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi İskilip Çorum Güncel Haberler

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