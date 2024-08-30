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İskilip'te sünnet şöleni yapıldı

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İskilip ilçesinde 22 çocuğun sünnet töreni için düzenlenen şölen, Şehit Fatih Sağır Pazarbaşı Parkı'nda gerçekleştirildi. İskilip Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çocukları ve ailelerini tebrik ederek etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti. Protokol üyeleri, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi ve etkinlik müzik eşliğinde devam etti.

İskilip ilçesinde sünnet olan 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

İskilip Belediyesince Şehit Fatih Sağır Pazarbaşı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şölende çocuklarla ailelerini tebrik ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise çocuklara sağlıklı ve mutlu bir ömür dileklerini iletti.

Programda konuşmaların ardından protokol üyeleri, sünnet olan çocuklara hediyeler verdi.

Etkinlik müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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