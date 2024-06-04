Çorum İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası başladı

Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Mikail Kaya adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, 13 Temmuz 2004'te Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, Belediye İskilipspor ve İskilip Fen Lisesi arasında oynanan maç ile başladı.

Dört grupta 16 takımın katıldığı turnuvanın açılışına Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şevket Akocaoğlu ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya katıldı.

Turnuva, 30 Haziran'da sona erecek.