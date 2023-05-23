Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İskilip'te öğrencilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi

İskilip'te öğrencilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi

Güncel Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde öğrencilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde öğrencilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Sakarya İlkokulu'nda "Saksını Getir Çileğini Götür" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İskilip Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden temin edilen yaklaşık bin çilek fidanı toprakla buluşturuldu.

Çilek fidanlarının nasıl dikildiğinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde ayrıca çileklere nasıl bakım yapılacağı da anlatıldı.

Öğrenciler, etkinlikte atık plastik malzemeleri dönüştürdükleri saksılara çilek fidanlarını dikti.

Okul Müdürü Şerife Çoban, gazetecilere, Sakarya İlkokulu'nun Harezmi Eğitim Modeli kapsamında pilot okul seçildiğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilere çeşitli eğitimler verdiklerini belirten Çoban, "Çalışmanın 20 haftalık süreci bulunuyor. Velilerimizin katılımlarıyla öğrencilerimiz yaşayarak öğreniyor. Birlik ve beraberlik içinde bu ve benzeri çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Etkinliğe İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şevket Akkocaoğlu, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çorum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

Hisarcık İskilip Sakarya Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title