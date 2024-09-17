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İskilip'te Motosiklet Denetimi: 54 Sürücüye 84 Bin Lira Cezai İşlem

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Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde, trafik kurallarını ihlal eden 54 sürücüye toplamda 84 bin 119 lira ceza kesildi. Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde 54 sürücüye 84 bin 119 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerine yönelik başlatılan uygulama kapsamında İskilip İlçe Emniyet Amirliğince ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Çorum ve Tosya caddelerinde oluşturulan denetleme noktalarında durdurulan motosiklet sürücüleri, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

Denetimlerde saygısızca araç kullanarak toplumun huzurunu bozan, gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

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