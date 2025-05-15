İskilip'te Mayıs Ayında Kar Yağışı
Çorum'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak ilginç görüntüler oluşturdu. Orman işçileri, Mayıs ayında yağan karı cep telefonlarıyla kaydetti.
ÇORUM'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi.
Haber-Kamera: Mehmet KABA-ÇORUM-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel