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İskilip'te Mayıs Ayında Kar Yağışı

İskilip'te Mayıs Ayında Kar Yağışı
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Çorum'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerine düşen kar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Orman işçileri mayıs ayında yağan karı cep telefonlarıyla kaydetti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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