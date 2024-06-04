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İskilip'te Kurban Bayramı öncesi modern tartı sistemleri kuruldu

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Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan pazarına yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle modern tartı sistemleri kuruldu. Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kurulan modern tartı sistemi ile vatandaşların doğru fiyatlandırma ile gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerini ve hayvanların sağlıklı olduğundan emin olacaklarını belirtti.

Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan pazarına yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle modern tartı sistemleri kuruldu.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, kurulan modern tartı sistemi ile artık hayvan pazarına gelenlerin kurbanlıkları en gelişmiş teknolojilerle tartabileceğini belirtti.

Bu sayede vatandaşların doğru fiyatlandırma ile gönül rahatlığıyla alışverişini yapabileceklerini anlatan Çizikci, "Ayrıca veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan sağlık kontrolleri ile hayvanların sağlıklı olduğundan da emin olacaklar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Alışveriş İskilip Çorum Hayvanlar Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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