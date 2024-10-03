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İskilip'te Engelli Bireylerin Annelerine Eğitim Verildi

İskilip'te Engelli Bireylerin Annelerine Eğitim Verildi
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Çorum'un İskilip ilçesinde, engelli bireylerin annelerine yönelik 'Anneler Bilinçleniyor' temalı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde beslenme, hijyen ve mahremiyet gibi konular ele alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde engelli bireylerin annelerine yönelik "Anneler Bilinçleniyor" temalı eğitim gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimde annelere engellilerde beslenme, hijyen, ve mahremiyet konularında bilgi verildi.

Eğitimde kadın irtibat noktası, korunmaya ihtiyacı olan çocuk birimi ve evde bakımla ilgili konulara da değinildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

Engelliler İskilip Eğitim Güncel Kadın

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