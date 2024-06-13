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İskilip'te düzenlenen futbol turnuvasında Değirmen Cafe şampiyon oldu

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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Değirmen Cafe şampiyon oldu. Turnuvada 19 takım mücadele etti ve finalde Değirmen Cafe, Furkan Soğutma'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Törende takımlara kupa ve madalyaları İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci verdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Değirmen Cafe şampiyon oldu.

İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Belediye İskilipspor tarafından düzenlenen turnuvada 19 takım mücadele etti.

Final müsabakasında Değirmen Cafe, Furkan Soğutma'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Almila Ahşap Yapı üçüncü, Hastane de dördüncü oldu.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, turnuvanın ardından düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Polat, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

Çizikci ise sporun birleştirici gücünü turnuva ile bir kez daha hissettiklerini belirterek, "İskilip Belediyesi olarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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