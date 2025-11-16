Haberler

İskilip'te Çiftçilere Yemlik ve Otluk Dağıtımı Yapıldı

Çorum İskilip'te 'Çift ile Koyun, Gerisi Oyun Projesi' kapsamında 39 üreticiye 85 koyun-keçi yemliği ve otluğu törenle teslim edildi. Proje, üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirildi.

Çorum İskilip'te yürütülen "Çift ile Koyun, Gerisi Oyun Projesi" kapsamında üreticilere küçükbaş hayvan yemliği ve otluğu dağıtıldı.

İskilip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 75 hibe destekli proje kapsamında başvurusu kabul edilen 39 üreticiye toplam 85 koyun-keçi yemliği ve otluğu törenle teslim edildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üretimi sürdüren çiftçilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise üretici desteklerin önemine işaret ederek, talep olması halinde hayvan pazarının yeniden açılabileceğini ifade etti.

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
