İskilip'te Büyük Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İskilip'te Büyük Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölü veya yaralı yok.

Çorum'un İskilip ilçesinde biri atıl vaziyetteki 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hacıhalil Köyü'nde Ahmet Taş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra Şükrü Karaman'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede bu iki evin bitişiğindeki kullanılmayan bir eve daha sıçradı.

İskilip Belediyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oluyor.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de köye giderek yangın hakkında bilgi aldı.

Çizikci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Köyde büyük bir yangın çıktığını belirten Çizikci, "Yangını kontrol altına aldık. Şükür ki ölü ve yaralı yok. Maddi hasar var. Büyük bir yangın. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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