İskilip'te Ahilik Haftası etkinliklerle kutlandı.

Belediye Parkı'ndaki etkinlikte İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve eğitim kurumları ile esnafın ürettiği çeşitli ürünlerden oluşan sergi düzenlendi.

Sergide ayrıca fotoğraf sanatçısı Sabri Çiçekci'nin fotoğrafları ile rölyef sanatçısı Hüseyin Kolay'ın çalışmalarına da yer verildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, İskilip'in kadim bir şehir olduğunu, mayasında esnaf ve sanatkarlık bulunduğunu söyledi.

Polat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de ahiliğin sadece bir esnaf örgütlenmesi olmadığına dikkati çekerek, "Osmanlı'nın kuruluşunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamında önemli rol almış müthiş bir örgüttür. Dolayısıyla esnaflarımız sadece mal üretip satan değil, devletin devamlılığını sağlayan örgüttür. Allah onların yokluğunu göstermesin." dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de ahilik teşkilatının bin yıllık gelenekle esnaf ve sanatkarı geleceğe taşıdığını vurguladı.

İskilip Tamirci, Ekmekçi ve Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu da bu yıl Ahilik Haftası etkinliklerinin geçen yıllara göre çok daha kapsamlı olduğunu söyledi.

İskilip'in ahilik kültüründen gelen bir yerleşim yeri olduğunu belirten Uslu, "Çok büyük bir potansiyel vardı. Çağa ayak uyduramadık. Ustalarımızın yanında yeni ustalarımız yetiştirilemedi. Toplumun değer yargıları değişti. Esnaf ve sanatkarlığa eskisi gibi rağbet kalmadı. Bizim kültürümüz esnaflık ve sanatkarlık üzerinedir. Ahilik kardeşlik, mertlik ve ağzından çıkana sahip olmaktır. Felsefesi barış ve hoşgörüye dayanır. Bu kültürü yaşatıyoruz, gelecek neslinde yaşatmasını istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Müftü Şuayip Güllü, esnafın bol ve bereketli kazanç sağlaması için dua etti.